У "Сільпо" приготували найменший в історії України борщ

24 травня у "Сільпо" встановили гастрономічний рекорд на найменший в історії Україні борщ.

Мікроборщ об’ємом 7 мл зварив шеф мережі фудхолів "Сільпо Resto" Микола Ільїн. Цей борщик настільки крихітний, що помістився на двох чайних ложечках. Рекорд зафіксував технічний експерт Національного реєстру рекордів України.

Микола Ільїн розповів, що для приготування мікроборщу брав мікроказан ємністю 7 мл. Щоб борщ вдався насиченішим він заздалегідь приготував м’ясний мікробульйон, а ще запік морквинку та бурячок у печі.

Відтепер у меню "Сільпо Resto" ви знайдете борщову церемонію, яку можна замовити на фудхолі, зателефонувавши адміністратору та забронювавши час. Шеф "Сільпо Resto" при вас приготує на мікроплиті найменший борщ в Україні. Ароматну страву можна буде смакувати відразу.