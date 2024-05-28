Ploom X Advanced: новий гаджет для нагрівання тютюну

22 травня у Fairmont Grand Hotel Kyiv пройшла презентація новітнього пристрою нагрівання тютюну Ploom X Advanced. Подія зібрала головних партнерів компанії, які мали змогу ознайомитися з новим продуктом та дізнатися про цінності бренду та його переваги.

Ploom X Advanced був розроблений в Каліфорнії, а вдосконалений – за допомогою японських технологій та інновацій. Вплив Японії чітко простежується і в лаконічному й водночас функціональному дизайні, який сподобається поціновувачам преміальних гаджетів.

Виконавчий віцепрезидент продуктів із потенціалом зниженого ризику компанії JTI Такехіко Тсутсуї

«Ploom X Advanced розроблений і вперше виведений у продаж у моїй рідній Японії, де він отримав визнання вимогливих споживачів. Тепер ми готові представити особливий досвід Ploom уже в Україні», – зазначив на презентації виконавчий віцепрезидент продуктів із потенціалом зниженого ризику компанії JTI Такехіко Тсутсуї.

Генеральна директорка JTI Україна Світлана Шарамок

Генеральна директорка JTI Україна Світлана Шарамок розповіла, що наразі Ploom X Advanced присутній у 18 країнах. «А сьогодні до сім’ї Ploom долучається й Україна. Ми віримо в успіх Ploom X Advanced, адже маємо чудовий продукт та амбітні плани», – зауважила пані Світлана.

В Україні вже існують гаджети для нагрівання тютюну, але у Ploom X Advanced достатньо конкурентних переваг, щоб посісти чільне місце на ринку, переконані в компанії.

Зокрема, в основі гаджету запатентована технологія HeatFlow, що гарантує досконалий потік повітря та зручність користування. Висока місткість батареї дозволяє проводити до 20 сеансів поспіль, а технологія Intuitouch зі світлодіодними сповіщеннями – управляти гаджетом лише одним дотиком. Також власники гаджету зможуть створити свій власний і неповторний девайс завдяки різноманітним аксесуарам.

Ploom X Advanced вже продається у Києві та на спеціалізованому сайті www.ploom.ua, а в планах компанії – продажі по всій території України.

Розроблений у Каліфорнії, вдосконалений у Японії, відтепер – в Україні.