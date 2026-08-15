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Садибу Міркіна в Києві внесли до Держреєстру нерухомих пам'яток

Ірина Маймур 15 серпня 2026
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Міську садибу купця А. Міркіна та ще три будівлі на вулиці Євгена Чикаленка у Києві внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення. Про це йдеться в наказі Міністерства культури.

Основна будівля садиби розташована на вул. Євгена Чикаленка, 31. Її звели у 1898 році, а в реєстрі вона має статус пам’ятки архітектури, містобудування та історії. У будинку мешкали диригент Давид Бертьє та піаніст Маріан Домбровський.

До реєстру також внесли прибутковий будинок на Чикаленка, 31-А, зведений у 1898 році та надбудований у 1910-му. Будівля отримала статус пам’ятки архітектури та історії.

Ще два об’єкти — житлові флігелі на Чикаленка, 31-Б та 31-В. Обидва датовані 1899 роком і внесені до реєстру як пам’ятки архітектури.

Усі ці будівлі й раніше перебували на обліку як об’єкти культурної спадщини: відповідні рішення ухвалювали міські органи охорони спадщини у 2006, 2011 та 2019 роках. Тепер вони отримали статус пам’яток місцевого значення в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

Після внесення до Держреєстру об’єкти перебувають під державною охороною, а роботи, які можуть вплинути на їхній стан або вигляд, мають проводитися відповідно до вимог законодавства про охорону культурної спадщини.

Фото: Prymasal / Wikimedia Commons; AMY / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
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