Marvel оголосила акторів нового фільму «Люди Ікс»: зірка «Обсесії» Інде Наварретт втілить Роуґ

Студія Marvel оголосила акторський склад нового фільму «Люди Ікс». Каст стрічки розкрили 14 серпня під час D23 в Анахаймі, повідомили в Marvel.

Сценарій стрічки пишуть Лі Сон Джін і Джоанна Кало. Режисером стане Джейк Шраєр, який уже працював із Marvel над «Громовержцями».

Інде Наварретт зіграє Роуґ, Крістофер Ебботт — Професора Ікс, Кіт Коннор — Циклопа, Сейді Сінк — Джин Ґрей, Самара Вівінг — Емму Фрост, Мая Бойд — Шторм. Адам Драйвер виконає роль одного з противників команди — Містера Сіністера.

«Люди Ікс» — команда мутантів, створена професором Чарльзом Ксав’єром, відомим як Професор Ікс. Новий фільм представить її вже в межах кіновсесвіту Marvel.

Для Сейді Сінк це буде не перша поява в ролі Джин Ґрей у MCU. Акторка дебютувала як мутантка у фільмі «Людина-павук: Абсолютно новий день», який вийшов у липні 2026 року. До прем’єри інформацію про її персонажа не розкривали.

Попередню серію фільмів про «Людей Ікс» випускала студія Fox. Перша стрічка вийшла у 2000 році: Професора Ікс тоді зіграв Патрік Стюарт, Росомаху — Г’ю Джекман, Шторм — Голлі Беррі, Джин Ґрей — Фамке Янссен, а Циклопа — Джеймс Марсден.

Частина героїв із попередніх екранізацій уже з’являлася в MCU. Патрік Стюарт повертався до ролі Професора Ікс у «Докторі Стренджі в Мультивсесвіті божевілля», а Г’ю Джекман — до ролі Росомахи в «Дедпулі й Росомасі». Деякі актори старих «Людей Ікс» також з’являться в «Месниках: Судний день».

Прем’єру нового фільму «Люди Ікс» запланували на 5 травня 2028 року.