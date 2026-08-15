В Італії знайшли картини Сезанна, Матісса й Ренуара, викрадені навесні

В Італії карабінери знайшли три картини Поля Сезанна, Анрі Матісса та П’єра-Огюста Ренуара, які в березні викрали з мистецького фонду Magnani Rocca поблизу Парми. Загальну вартість робіт оцінюють у понад €9 млн, повідомляє ANSA.

Йдеться про «Tasse et Plat de Cerises» («Чашка і тарілка з вишнями») Сезанна, «Les Poissons» («Риби») Ренуара та «Odalisque sur la Terrasse» («Одаліска на терасі») Матісса. Найдорожчою є робота Сезанна — її оцінюють приблизно у €6 млн. Картина Ренуара коштує близько €3 млн, а Матісса — близько €20 тисяч.

Картини викрали в ніч із 22 на 23 березня з фонду Magnani Rocca у Мам’яно, неподалік Парми. На оприлюдненому поліцією відео видно двох людей у масках, які проникли до музею, зняли три картини зі стін і втекли через сад. Пограбування тривало менш ніж три хвилини.

Картини вдалося знайти 14 серпня під час обшуків, проведених за розпорядженням прокуратури Парми. Reuters із посиланням на агентство AGI повідомляє, що роботи перебували у квартирі в Пармі. У пошуках брали участь карабінери провінційного командування Парми та спеціалізований підрозділ із захисту культурної спадщини.

Magnani Rocca — приватний мистецький фонд поблизу Парми. Його заснували 1977 року на основі колекції мистецтвознавця Луїджі Маньяні. У фонді також зберігаються роботи Дюрера, Рубенса, ван Дейка, Гойї, Моне та інших художників.

Розслідування крадіжки триває.