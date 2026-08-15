Disney офіційно анонсувала «Зоотрополіс 3»: у новій частині повернеться Джуді Гопс

Студія Disney підтвердила, що працює над третьою частиною анімаційної франшизи «Зоотрополіс», пише ScreenRant.

Just announced at #D23

The world of Zootopia is about to go to the birds…



Zootopia 3 is officially in the works! pic.twitter.com/MLnlXM1RHk — Disney Animation (@DisneyAnimation) August 15, 2026

До ролі кролиці Джуді Гопс повернеться Джинніфер Ґудвін. Ке Гюї Куан знову озвучить Ґері Де’Снейка — змія, який з’явився у «Зоотрополісі 2» й став одним із нових персонажів сиквела.

Водночас участь Джейсона Бейтмана, який озвучує лиса Ніка Вайлда, наразі не підтверджена.

На можливий напрям сюжету натякає сцена після титрів «Зоотрополіса 2». У ній біля вікна Джуді з’являється пір’їна, що може свідчити про появу птахів у наступному фільмі. Офіційних подробиць історії Disney поки не повідомляла.

Перший «Зоотрополіс» вийшов у 2016 році й розповідав про кролицю-поліцейську Джуді Гопс та лиса Ніка Вайлда. Згодом франшизу розширили шестисерійним антологічним проєктом «Зоотрополіс+» для Disney+, а у 2026 році вийшла друга повнометражна частина.

«Зоотрополіс 2» став найкасовішим голлівудським анімаційним фільмом за всю історію, повідомляла Disney. Світові збори мультфільму сягнули $1,7 млрд, перевищивши попередній рекорд «Думок навиворіт 2» із $1,69 млрд.

Дата прем’єри «Зоотрополіса 3» наразі невідома.