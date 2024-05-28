На Подолі відкрили кафе “Все Просто” із бейглами, книгами і кабінетом психолога
На вулиці Оленівській відкрилося міське психологічне кафе “Все Просто”.
“Все просто – це простір, який об’єднує дві важливі потреби кожної людини – психологічний стан і доступна корисна їжа за межами дому”, – пояснюють у закладі.
Наразі кафе працює в тестовому режимі. Тут пропонують унікальні бейгли Unity, каву і натуральні лимонади.
Бейгли в кафе випікають самостійно за спеціальною технологією, ретельно дбають про кожен етап випічки — починаючи зі збереження тіста від 8 годин до спеціального виварювання кожного бейглу. Всі бейгли готують виключно на заквасці.
За два місяці в нас планується відкриття психологічного кабінету, де працюватимуть професійні психологи.
Ціни: бейгл Український – 110 грн, бейгл Подільський Веган – 95 грн, бейгл Дор Блю з грушею – 99 грн, бейгл 3 сира – 99 грн, бейгл солодкий – 85 грн
Адреса: вул. Оленівська, 3
Режим роботи: щодня з 09:00 до 20:00
Фото: “Все Просто”