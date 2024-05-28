На Подолі відкрили кафе “Все Просто” із бейглами, книгами і кабінетом психолога

На вулиці Оленівській відкрилося міське психологічне кафе “Все Просто”.

“Все просто – це простір, який об’єднує дві важливі потреби кожної людини – психологічний стан і доступна корисна їжа за межами дому”, – пояснюють у закладі.

Наразі кафе працює в тестовому режимі. Тут пропонують унікальні бейгли Unity, каву і натуральні лимонади.

Бейгли в кафе випікають самостійно за спеціальною технологією, ретельно дбають про кожен етап випічки — починаючи зі збереження тіста від 8 годин до спеціального виварювання кожного бейглу. Всі бейгли готують виключно на заквасці.

За два місяці в нас планується відкриття психологічного кабінету, де працюватимуть професійні психологи.

Ціни: бейгл Український – 110 грн, бейгл Подільський Веган – 95 грн, бейгл Дор Блю з грушею – 99 грн, бейгл 3 сира – 99 грн, бейгл солодкий – 85 грн

Адреса: вул. Оленівська, 3

Режим роботи: щодня з 09:00 до 20:00

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Фото: “Все Просто”