Про виставу театру Франка "Конотопська відьма" написали The New York Times
Видання The New York Times оприлюднило статтю, присвячену українській виставі “Конотопська відьма”. Її показує Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.
У матеріалі йдеться про звʼязок сюжету повісті із настроєм сучасних українців.
“Дія вистави відбувається на тлі військової загрози з боку царської росії — те, що резонує з сьогоденням українців, які щодня читають новини про поле бою та готуються до ракетних ударів із сучасної росії по їхніх містах уночі”, — додають автори матеріалу.
Також у тексті розповідають про відродження інтересу до української культурної спадщини на прикладі цієї вистави.
“Конотопська відьма” режисера Івана Уривського збирає аншлаги з премʼєрного показу навесні 2023-го. Інтерес до постановки досі не вщухає, квитки на неї розкуповують миттєво.
Фото: Nicole Tung/ The New York Times