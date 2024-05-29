Про виставу театру Франка "Конотопська відьма" написали The New York Times

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Ірина Маймур
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Видання The New York Times оприлюднило статтю, присвячену українській виставі “Конотопська відьма”. Її показує Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

У матеріалі йдеться про звʼязок сюжету повісті із настроєм сучасних українців.

“Дія вистави відбувається на тлі військової загрози з боку царської росії — те, що резонує з сьогоденням українців, які щодня читають новини про поле бою та готуються до ракетних ударів із сучасної росії по їхніх містах уночі”, — додають автори матеріалу.

Також у тексті розповідають про відродження інтересу до української культурної спадщини на прикладі цієї вистави.

“Конотопська відьма” режисера Івана Уривського збирає аншлаги з премʼєрного показу навесні 2023-го. Інтерес до постановки досі не вщухає, квитки на неї розкуповують миттєво.

Фото: Nicole Tung/ The New York Times

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Опубліковано: 29 травня 2024
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