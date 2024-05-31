Біля Велотреку відкрили заклад 20drib2 із кав’ярнею-віконцем та літньою терасою
Поблизу Велотреку відкрили заклад 20drib2 із великою літньою терасою.
Наразі він працює в тестовому режимі, пише THE KYIV LOVER.
Вхід у заклад облаштували через літню терасу.
У меню 20drib2 є різноманітні закуски, зокрема пармезанові крокети, тар-тар, два види сендвічів (з яловичиною та пікантним баклажаном), грибний паштет тощо.
З напоїв є сидри, вино, пиво, коктейлі, міцний алкоголь, лимонади, кава і Seicha Matcha.
Наразі віконце-кавʼярня працює з 08:00 до 19:00, а сам заклад — з 16:00 до 22:30.
Ціни: пармезанові крокети — 210 грн, грибний паштет — 170 грн, сендвіч із яловичиною — 330 грн, сендвіч із пікантним баклажаном — 315 грн, коктейль Continental Sour — 200 грн, пиво Mova безалкогольне — 110 грн
Адреса: Чеховський провулок, 3
Режим роботи: віконце-кавʼярня працює з 08:00 до 19:00, заклад — з 16:00 до 22:30
Фото: THE KYIV LOVER