Біля Велотреку відкрили заклад 20drib2 із кав’ярнею-віконцем та літньою терасою

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Ірина Маймур
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Поблизу Велотреку відкрили заклад 20drib2 із великою літньою терасою.

Наразі він працює в тестовому режимі, пише THE KYIV LOVER.

Вхід у заклад облаштували через літню терасу.

У меню 20drib2 є різноманітні закуски, зокрема пармезанові крокети, тар-тар, два види сендвічів (з яловичиною та пікантним баклажаном), грибний паштет тощо.

З напоїв є сидри, вино, пиво, коктейлі, міцний алкоголь, лимонади, кава і Seicha Matcha.

Наразі віконце-кавʼярня працює з 08:00 до 19:00, а сам заклад — з 16:00 до 22:30.

Ціни: пармезанові крокети — 210 грн, грибний паштет — 170 грн, сендвіч із яловичиною — 330 грн, сендвіч із пікантним баклажаном — 315 грн, коктейль Continental Sour — 200 грн, пиво Mova безалкогольне — 110 грн

Адреса: Чеховський провулок, 3

Режим роботи: віконце-кавʼярня працює з 08:00 до 19:00, заклад — з 16:00 до 22:30

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Фото: THE KYIV LOVER

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Опубліковано: 31 травня 2024
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