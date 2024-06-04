Зібрали 7 українських брендів, які шиють купальники на будь-який смак. Суцільні чи роздільні, з вирізами або зав'язками, леопардові й у дусі 80-х — обирайте той комплект, який стане ідеальним компаньйоном цього літа.

Black Sea Tribe

Black Sea Tribe створює одяг та купальники, натхненні Чорним морем та різними регіонами узбережжя. Бренд заснувала одеситка Катерина.

Black Sea Tribe одним із перших в Україні дав змогу клієнтам комбінувати верхню і нижню частини купальника, вибрати матеріал і колір тощо.

Нову колекцію Blossom in Odesa бренд присвятив відродженню, романтиці та яскравій фемінності. Серед іншого до неї увійшли декілька моделей суцільних та роздільних купальників. Можна обрати пудрово-рожевий варіант або з квітковим візерунком.

Також у бренду є багато однотонних спортивних купальників, зокрема і plus size.

Що купити: купальник із топом-трикутником та стрінгами — 4300 грн, суцільний купальник із відкритим верхом із квітковим візерунком — 5200 грн

Де купити: на сайті

FOX Lingerie

Цей відомий бренд жіночої білизни та купальників заснувала у 2015 році Юліана Гензель. Його ДНК присвячене сексуальності та любові для себе.

Бренд пропонує великий вибір різних купальників: тут є і моделі стриманих кольорів, і неон чи металік. Можна обрати суцільні варіанти з асиметричними вирізами чи роздільні із зав’язками. Обирайте купальник на свій смак — тут точно знайдеться такий, що припаде до душі.

Що купити: чорний суцільний купальник Lady X black — 4290 грн, золотистий асиметричний купальник Fatale Gold — 5490 грн, роздільний рожевий купальник Bubble Gum Pink — 4590 грн

Де купити: на сайті: м. Київ, ЦУМ вул. Хрещатик, 38

LOVE PAM

Власники цього бренду надихнулися славнозвісним купальником Пем із культового серіалу 80–90-х "Рятувальники Малібу".

Головні особливості LOVE PAM — мінімалізм, однотонність і висока посадка. В асортименті є роздільні купальники, бікіні та фірмові суцільні моделі.

Усі купальники бренду виготовлені з італійського регенерованого нейлону. Це універсальний матеріал, стійкий до хлору, впливу ультрафіолетових променів, а також сонцезахисних засобів.

Що купити: суцільний купальник Малібу волошковий — 1890 грн, кроп-топ фіалковий — 1380 грн, плавки Кіра фіалкові — 980 грн

Де купити: на сайті ; м. Одеса, шоурум Love Pam (вул. Пушкінська, 13); шоурум SOKOLROOM (вул. Рішельєвська, 27)

LUNAMOON

Український бренд LUNAMOON пропонує більш грайливі купальні комплекти.

Один із наших фаворитів — комплект LILY на тонких тонких зав’язках в актуальному вершковому кольорі. Топ та плавки в ньому регулюються за допомогою шнурівки.

Що купити: суцільний чорний купальник HELENA — 5549 грн, купальний верх JENNIE кольору Butter Yellow — 3099 грн, купальний верх LILY кольору ivory — 2100 грн

Де купити: на сайті

Norba clothing

Сімейний бренд Norba clothing заснували у 2018 році. Його речі комфортні, легко поєднуються між собою і комбінуються будь із чим. Найчастіше за все їх обирають для занять спортом, йогою чи медитацією.

Бренд пропонує лаконічні мінімалістичні купальники базових і стриманих кольорів. Однак є і більш нестандартні моделі, наприклад, з рюшами.

Що купити: ліловий купальний топ-трикутник — 1560 грн, цільний купальник бежевого кольору — 2850 грн, чорний цільний купальник із драпіруванням — 2850 грн

Де купити: на сайті

L'essence Studio

Історія цього львівського бренду почалась під назвою èze.wear. Він спеціалізувався на купальниках. Через декілька років марка переросла у оновлений бренд L'essence Studio, який створює одяг для подорожей. Купальників там також вдосталь.

В асортименті бренду моделі базових кольорів — чорного, білого, бежевого, коричневого. Серед них є різноманітні роздільні варіанти, а також суцільні, зокрема із нестандартними вирізами.

Що купити: чорний роздільний купальник, оздоблений кастомними металевими лого спереду — 3800 грн, бежевий суцільний купальник на одне плече — 3200 грн

Де купити: на сайті

ROÁR

ROÁR — український бренд купальників та круїзного одягу. "Ми хочемо, щоб кожна дівчина змогла знайти для себе забезпечує вишуканий комфорт, якість і зручність", зазначають його власники.

Якщо ви шукаєте неординарний купальник, на який точно звернуть увагу, то вам до ROÁR. Бренд пропонує моделі з безліччю вирізів, у леопардовий принт та в техніці кроше, розшитий намистинами-мушлями.

Що купити: леопардовий роздільний купальник на зав’язках — 110 $, блискучий суцільний купальник із люрексу — 72.10 $