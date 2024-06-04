Без світла по 7 годин: Яка ситуація з енергосистемою на Київщині

4 червня на Київщині ввели екстренні відключення світла через важку ситуацію в енергосистемі після обстрілів росії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Ситуація на Київщині

Окрім того, за словами міського голови Ірпеня Олександра Маркушина, як пише ITV, у місті всі комунальні підприємства мають економити електроенергію. Також опівночі вимикатиметься вуличне освітлення, а місто "готується до блекауту". Через це, є ймовірність того, що в Ірпені медична інфраструктура працюватиме погодинно. А "Ірпіньводоканал" вже працює на генераторах і витрачає на день приблизно тону дизеля.

Також, за словами мера Ірпеня, найближчими днями у місті вимикатимуть світло у режимі 2/6 (2 години світло є, 6 – нема).

На вихідних через негоду і пошкодження ліній електропередач, а також через нові обстріли енергетичних об'єктів на Київщині запроваджували екстрені відключення світла. Зокрема, у деяких мешканців Бучанського району світла не було протягом 10-24 годин.

Ситуація у Києві

Протягом дня екстрені відключення світла були й у Києві, адже ліміти були перевищені. Ближче до вечора місто повернулося до графіків відключення світла.

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що на двох енергоблоках АЕС триває плановий ремонт. Також ремонтується лінія, якою імпортується електроенергію зі Словаччини. Через це світло можуть вимикати й у світло-сірих слотах графіків відключень. Тобто світла може не бути по сім годин поспіль.

Раніше ми писали, що нинішні обмеження електрики в Україні можуть тривати до серпня-вересня.

Фото: Rebecca Peterson-Hall\Unsplash