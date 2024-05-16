Відключення світла в Україні можуть тривати до серпня-вересня — “Укренерго”

Нинішні обмеження електрики в Україні можуть тривати до серпня-вересня.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко.

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", — сказав Бойко.

За його словами, в цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. До того ж знизиться навантаження на енергосистему через все ще теплу, але вже не спекотну погоди.

Бойко заявив, що, якщо говорити про травень, то обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода.

Він наголосив, що зима буде "невідворотньо важкою", і шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації у повному обсязі немає. Уникнути дефіциту в енергосистемі взимку не вдасться навіть за теплої погоди.