На Подолі харків’яни відкрили ресторан “В мʼясо” із відкритою кухнею

На вулиці Нижній Вал запрацював ресторан “В мʼясо”. Це перший у Києві заклад однойменної харківської мережі.

Ресторан має відкриту кухню та літню терасу.

В меню закладу “класичний набір м’ясоїда” — стейки рибай Premium, філе-міньйон, т-боун, рибай, стріплойн, стейк М’ясника, каре ягняти та телятини, а також ребра на вогні. Серед перших страв є борщ, солянка, бульйон з куркою та броколі та окрошка на айрані.

Сніданки тут подають з 11:00 до 13:00. Також у закладі є ланчі за 239 грн. Їх готують з 12:00 до 16:00 в будні.

До того ж щодня, з 18:00, пропонують також безлімітний апероль.

Ціни: каре ягняти – 175 грн, окрошка на айрані – від 165 грн, ребра на вогні – 134 грн, тартар із телятини – 195 грн, кебаб з курки – 155 грн

Адреса: вул. Нижній Вал, 13Б

Режим роботи: 10:00–21:00 (понеділок-четвер); 10:00–22:00 (пʼятниця); 11:00–22:00 (субота); 11:00–21:00 (неділя)

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Фото: “В мʼясо”; The Village Україна