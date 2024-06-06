У заповіднику "Києво-Печерська лавра" розпочалися археологічні розкопки

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" розпочались археологічні розкопки у Митрополичому саду на місці склоробної майстерні кінця XI — початку XII ст.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

У 2023 році на території Митрополичого саду знайшли двоярусну споруду, у якій, скоріш за все, проживали майстри цього виробничого комплексу. Першими з них були візантійці, які мали власні секрети з виготовлення скла. Майстерня, облаштована для оздоблення Успенського собору, спеціалізувалася на створенні смальти. З неї зокрема викладали дивовижні мозаїки.

Археолог вже розшукав те, що не вдалося Володимиру Богусевичу, який у 1951 році знайшов склоробну майтрню. За кілька років досліджень науковці зібрали понад 10 тисяч одиниць матеріалу. Їх вивчать разом з новими знахідками, які ще попереду.

"Цього року ми поставимо крапку у вивченні цього унікального склоробного комплексу, охопивши дослідження Богусевича та наші за три роки, і будемо проводити розширений аналіз. Ми робимо прочистку, промивку, беремо навіть найдрібніше скло для майбутнього вивчення, для порівняння того скла, яке було в Європі, а значить, було і в нас, бо ми мали те саме", — пояснив Сергій Тараненко.

Розкопки проводяться в межах науково-практичного семінару у співпраці з Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка та КНУ імені Т. Шевченка. Усі предмети та колекції, знайдені під час проведення робіт, передадуть на постійне зберігання до відділу науково-фондової роботи заповідника.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики