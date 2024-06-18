9 виставок червня-липня у Києві, які варто відвідати

У Києві експозиціонується багато робіт українських і не тільки митців на різноманітні теми, серед них і фотороботи британського митця Бретта Ллойда зі сходу України та Києва, дві виставки у PinchukArtCentre про можливість мислити окремо та неузгоджено в часи потужного суспільного консенсусу, а також про ідеалізовані в українському суспільстві образи, лозунги та символи, а також виставка у Мистецькому арсеналі про реальні й знайомі місця, повернутися до яких зараз неможливо через окупацію або військові дії.

Зібрали для вас 9 виставок у Києві, які можна відвідати у червні-липні.

Ця виставка – про обумовлені страшними і веселими обставинами українського життя способи дивитись на мистецтво. Вона про те, як дивитись на мистецтво крізь призму "згорів сарай, гори і хата". Цю виставку, можливо прочитати як проєкт музею, в якому бажання утвердити владу через написання історії вже зазнало поразки. Чи як нестабільну систему, в якій "класичні", "сучасні", "маргінальні", "актуальні" автори, опиняються за межами своїх звичних ніш та місць у класифікації.

Ціна: вхід вільний

Де: Voloshyn Gallery, вул. Терещенківська, 13

Коли: 1 червня-3 липня з середи по неділю з 11:00 до 18:00

На виставці абстрактного мистецтва Ольги Мележик ви зможете побачити багато природнього живопису - світанки і заходи сонця, красу цього світу, а також палітру людських почуттів.



Картини, представлені на виставці, можна придбати.

Ціна: вхід вільний

Де: Галереї Моді, вул. Мала Житомирська, 17

Коли: з 18 по 30 червня з вівторка по неділю з 17:00 до 22:00

Ukrainian Paradise збирає та осмислює ідеалізовані в українському суспільстві образи, лозунги та символи. Це штаб, що відображає стан, в якому потреба слугувати вимогам війни структурує повсякденне життя та культуру. Відтак суто практичні речі та прагматичні ідеї стали сакральними в Українському раю, вони насичують стихійну популярну культуру та впливають на її героїв та символи.

Ціна: вхід вільний

Де: PinchukArtCentre, вул. Велика Васильківська, вулиця Басейна, 1, 3-2

Коли: до 14 липня з вівторка по неділю з 12:00 до 21:00

"Непідвладне" — виставка про можливість мислити окремо та неузгоджено в часи потужного суспільного консенсусу. За великим рахунком, про самотність мистецтва як форму його політичності.

Вона показує практику двох художніх угруповань, що були активні в Одесі на межі 2010–2020х років.

Ціна: вхід вільний

Де: PinchukArtCentre, вул. Велика Васильківська, вулиця Басейна, 1, 3-2

Коли: до 14 липня з вівторка по неділю з 12:00 до 21:00

У новій серії робіт Рустама Мірзоєва відчувається подвійність смислів. Як, наприклад, колір чорний або димчастий. У чорній темряві можуть підстерігати страхи, тривоги, біль і втрати, але якщо чорний сприймати як точку відліку, як початок, як нову можливість, як щось, на чому легко з’являються яскраві фарби, тьмяність ця фарба перестає так лякати. Дим, навпаки, може здатися чимось таким, що швидко й безповоротно зникає, залишаючи лише порожнечу. Він викликає відчуття нестабільності, швидкоплинності та смертності. Але за димом може ховатися щось нове, цікаве, незвідане, прекрасне. Можуть відбутися зміни, які перевершать усі очікування.

Ціна: вхід вільний

Де: Галерея Цех, вул. Кирилівська, 69

Коли: з четверга по суботу до 16 липня з 14:00 до 20:00

Виставка складається із двох серій – серія "Лебедине озеро", лейтмотивом якої є образ балерини з вибухівкою. Фоном для танцюристів є спокійний пейзаж, який, навпаки, привертає увагу до відчуття небезпеки в повсякденному житті, а також серії "У страху великі очі", яка складається складається з портретних і жанрових композицій, які передають ідею страху, який поширюється світом через акти насильства і тероризму.

Ціна: вхід вільний

Де: Dymchuk Gallery, вул. Ярославська, 21

Коли: до 7 липня з середи по неділю з 12:00 до 19:00

Під час подорожей до України британський фотограф Бретт Ллойд відвідав прифронтові зони, де познайомився з військовими, медиками та пересічними людьми, які тримаються за надію повернутися до нормального буття. Також він зафільмував сцени парадоксального життя столиці: героями його фото стали спортсмени, актори та творча молодь.

Ціна: 130 грн

Де: Музей Шевченка, бюльвар Тараса Шевченка, 12

Коли: до 30 червня з середи по неділю з 10:00 до 19:00

Цей проєкт — спроба митців дослідити взаємовплив міста та його мешканців, подивитись на знайомі ландшафти під новим кутом та поділитись прихованими від широкого загалу місцями з цікавими історіями. У рамках експозиції буде представлено фото, графіку, живопис, світлові інсталяції, а також поезію.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23-А

Коли: до 10 липня щодня з 10:00 до 22:00

Це експозиція про реальні й знайомі місця, повернутися до яких зараз неможливо через окупацію або військові дії. Тому вони перетворюються на ефемерні та плинні простори спогадів. Через мистецькі практики художники й художниці наближаються до цих місць, реконструюють родинні історії та ландшафти дитинства, розмірковують про перетини культур і спротив забуттю.

Ціна: 120 грн. Квитки

Де: Мистецький арсенал, вул. Лаврська, 10-12

Коли: до 4 серпня з середи по неділю12:00 до 20:00

Фото: Voloshyn Gallery, Галерея Моді, PinchukArtCentre, Цех галерея, Dymchuk Gallery, Vogue Ukraine, royaldesign, Мистецький арсенал