Київська школа вперше увійшла у шортліст міжнародної премії World’s Best School Prizes

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Ірина Маймур
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Київська школа стала однією з 10 номінантів на премію World’s Best School Prizes в категорії “Подолання труднощів”.

Йдеться про Новопечерську школу, яку заснувала громадська спілка “Освіторія”.

“Це найпрестижніша нагорода для шкіл…Вважаю, що це відзнака кожної нашої школи, кожного вчителя, всієї нашої країни, яка навчає своїх дітей і дивиться у майбутнє попри війну, біль і втрати”, – відзначила засновниця школи Зоя Литвин.

Школа отримала номінацію за досвід налагодження освітнього процесу під час пандемії, а також – під час повномасштабного вторгнення.

Наразі організатори премії визначили 10 найкращих шкіл в кожній категорії, а наступним етапом буде визначено п’ять фіналістів, по одному в кожній категорії.

Премію World’s Best School Prizes заснували після пандемії COVID-19 у 2022 році, щоб надати можливість школам, які змінюють підхід до навчання, ділитися передовим досвідом і покращувати освіту.

Щороку організатори премії пропонують школам зі всього світу подати заявку в одній з п’яти категорій. У 2024-му такими категоріями стали: “Співпраця з громадою”, “Екологічна діяльність”, “Інновації”, “Подолання труднощів” і “Підтримка здорового способу життя”.

Фото: Новопечерська школа

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Опубліковано: 19 червня 2024
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