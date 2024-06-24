Землі навколо музею в Пирогові хотіли віддати під забудову

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Валерія Гуржий
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Київський окружний адміністративний суд скасував незаконний наказ Міністерства культури і туризму України щодо суттєвого зменшення зон охорони Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові. Також суд зобов’язав Мінкульт прийняти новий наказ про встановлення належних охоронних зон.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

З метою збереження пам’яток та цілісної музейної експозиції навколо музеїв просто неба встановлюються зони охорони, які передбачають режим використання прилеглих земель із забороною певної діяльності. У 2005 році Мінкультом було визначено охоронні зони навколо Музею в межах майже 2 км та забороною будівництва нерухомості. Однак, у подальшому цю зону було суттєво зменшено до 25 м.

Встановлено, що таке зменшення здійснено без наукового обґрунтування та проведення натурних обстежень території Музею, а нові охоронні зони не забезпечують оптимального візуального сприйняття музейної експозиції та її захисту від шкідливих впливів. Відсутність належних зон охорони зумовила ризик безповоротної втрати неповторного ландшафту внаслідок забудови прилеглих до Музею територій, активізації зсувоутворення, забруднення підземних та поверхневих вод, а також деформації розміщених на території Музею унікальних дерев’яних зразків народної архітектури, зведених у ХVІ–ХХ століттях.

Фото: Офіс Генерального прокурора

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Опубліковано: 24 червня 2024
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