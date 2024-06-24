3 пари одружилися через "Дію": скоро послуга стане доступною для всіх українців

В Україні перші 3 пари уклали офіційний шлюб по відеозвʼязку через "Дію", а незабаром ця послуга стане доступною для всіх.

Про це повідомили у "Дії".

"Загалом на бета-тест зареєструвалося 2 500 пар, що вкотре показує: цифровізація вже стала попкультурою. Продовжуємо тестувати шлюб онлайн у "Дії", і скоро сервіс буде доступний для кожного українця", — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Скоро вже не доведеться йти до ДРАЦСу, щоб зареєструвати шлюб. Необхідно буде лише вибрати вільну дату й час та очікувати на посилання на справжню церемонію по відеозвʼязку. Після чого цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в "Дію", а фізичний документ можна буде замовити доставкою "Укрпошти" чи забрати у відділенні.

Також у "Дії "будуть не тільки свідоцтва про шлюб, а й розлучення й зміну імені. Також у "Дію" автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини — за податковим номером. Не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва. Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується. А ще будуть свідоцтва про народження навіть уже повнолітніх дітей.

Фото: 24 канал