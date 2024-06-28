У Києві для ветеранів та їх родин запустили проєкт зі збору дронів: подробиці

170
Валерія Гуржий
share share

Майстерня Фреї запустила у Києві проєкт, на якому можна навчитися збирати FPV коптери з нуля для бойових пілотів на передовій.

Взяти участь у проєкті можуть ветерани, їх родини, а також ті люди, яким проєкт.

Чого можна навчитися:

  • як повинно бути облаштоване робоче місце інженера та які інструменти є необхідними для збірки FPV дронів;

  • будову FPV дрона та функціональні особливості комплектуючих;

  • як правильно усе це зібрати, створити і налаштувати робочий продукт для фронту.

Також учасники проєкту зможуть здобути необхідні практичні навички в роботі з радіоелектронікою, знайти однодумців та обмінюватись досвідом у колі своїх, отримати нову професію, яка є на сьогодні актуальною, а також долучитися до виробництва дронів.

Фото: DR

Хочете навчитися збирати дрони?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 червня 2024
share share
У "Сільпо" на вихідних пройде Органік Фест, де можна буде продегустувати та купити зі знижкою органічні продукти У "Сільпо" на вихідних пройде Органік Фест, де можна буде продегустувати та купити зі знижкою органічні продукти Український стартап зі створення протезів отримав $5 млн інвестицій: гроші підуть на унікальну розробку Український стартап зі створення протезів отримав $5 млн інвестицій: гроші підуть на унікальну розробку Історичний будинок Замкова може отримати статус пам’ятки — Інститут нацпам'яті Історичний будинок Замкова може отримати статус пам’ятки — Інститут нацпам'яті Будинок-пам’ятку на Жилянській хочуть відреставрувати за понад 19 млн гривень Будинок-пам’ятку на Жилянській хочуть відреставрувати за понад 19 млн гривень
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.