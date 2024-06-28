У Києві для ветеранів та їх родин запустили проєкт зі збору дронів: подробиці

Майстерня Фреї запустила у Києві проєкт, на якому можна навчитися збирати FPV коптери з нуля для бойових пілотів на передовій.

Взяти участь у проєкті можуть ветерани, їх родини, а також ті люди, яким проєкт.

Чого можна навчитися:

як повинно бути облаштоване робоче місце інженера та які інструменти є необхідними для збірки FPV дронів;

будову FPV дрона та функціональні особливості комплектуючих;

як правильно усе це зібрати, створити і налаштувати робочий продукт для фронту.

Також учасники проєкту зможуть здобути необхідні практичні навички в роботі з радіоелектронікою, знайти однодумців та обмінюватись досвідом у колі своїх, отримати нову професію, яка є на сьогодні актуальною, а також долучитися до виробництва дронів.

Фото: DR