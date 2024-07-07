7 українських брендів, які шиють речі з льону

Льон — не лише символ українських традицій, а і трендовий матеріал, ідеальний для спекотного літа. Від вишуканих суконь до костюмів — зібрали 7 українських брендів, які перетворюють цей природний матеріал на стильні та комфортні речі.

BUDDU

Нещодавно цей український бренд випустив колекцію SUMMER FEVER для розслабленого літа в мегаполісі.

Основою колекції стали лляні костюми в бежевих, хакі й рожевих кольорах. Також у дропі є лляні сорочки та шорти, які можна легко поєднати в одному образі.

Ціни: лляні штани кольору хакі — 3500 грн, бежеві лляні шорти — 2300 грн, рожева лляна сорочка — 3900 грн

Де купити: на сайті

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Deep

Літо створене для вихідних без телефона, пікніків із тонною черешні, прогулянок на роверах і костюмів із льону, говорять у Deep.

У колекції Deep in a Village — лляні костюми в базових кольорах. Для чоловіків створили комплекти із сорочки й чіносів або шортів. Жінки можуть обрати собі сорочку, бермуди та жакети на запах.

Ціни: лляні чоловічі штани оливкового кольору — 2090 грн, лляні бермуди пісочного кольору — 1790 грн, лляний жакет чорного кольору — 2490 грн

Де купити: на сайті

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DAYINLINEN

Бренд DAYINLINEN у 2020 році створили дві жінки-однодумиці. Його асортимент складається виключно з бельгійського льону, що пройшов спеціальний процес пом’якшення, а всі речі відшивають вручну.

DAYINLINEN пропонує сорочки, брючні костюми, костюми з бермудами, а також комплекти із шортами.

Ціни: лляна сорочка білого кольору з прямим рукавом — 7143 грн, лляний костюм із шортами бузкового кольору — 9664 грн, лляний брючний костюм рожевого кольору — 7983 грн

Де купити: на сайті

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Atelier Handmade

Бренд Atelier Handmade створює речі з органічного льону, виробництво якого максимально етичне для нашої планети.

Серед наших фаворитів у бренду — сорочки з вишивкою рішельє, штани-палаццо, сукні з відкритою спиною, туніки, топи та блузи.

Ціни: лляні чорні бермуди — $274, 07, лляна чорна сукня міді — $397, 67, лляні блакитні шорти — $231, 08

Де купити: на сайті

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Kohai

Бренд Kohai було створено у 2019 році. Його ДНК — мінімалістичні речі, які залишаються актуальними поза часом і сезоном.

У новій колекції бренду — багато жіночих і чоловічих позицій із льону, зокрема сорочки, штани, піджаки, шорти тощо. Серед наших фаворитів — блакитна сорочка з вишивкою на манжеті.

Ціни: лляний червоний піджак — 6900 грн, лляні зелені штани — 4200 грн, лляна сорочка з вишивкою на манжеті — 4500 грн

Де купити: на сайті

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IRÉ

Бренд IRÉ презентував літню колекцію із безліччю легких та функціональних речей із льону. Серед них — класичні костюми із жилетами. Вони можуть бути поєднані з шортами або штанами.

У своїй колекції бренд використовує виключно натуральні італійські тканини.

Ціни: лляний класичний жилет блакитного кольору — 3900 грн, лляні блакитні шорти — 3100 грн

Де купити: на сайті; м. Київ ЦУМ, 3-й поверх; м. Львів, вул. Шевченка, 17

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L’eskizzo

Усі речі з літньої колекції L’eskizzo підходять і для міської суєти, і для розслабленого відпочинку за містом.

Основа колекції — костюми з прохолодного льону. Тут є жакети, штани-палаццо і три види жилетів: оверсайз крою; приталений із вирізом збоку, а також класичний костюмний.

Ціни: лляні коричневі штани Virginia — 4165 грн, білий лляний жилет Madison — 7650 грн, лляний бежевий костюм-двійка Toronto-Fenix —11390 грн

Де купити: на сайті ; м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51Б

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Фото: соцмережі брендів