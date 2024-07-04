Projector запускає безоплатне навчання для жінок: хто може скористатися пропозицією

Projector Foundation оголошує набір на безоплатне онлайн-навчання у сфері креативних та IT індустрій для українок з сільських місцевостей.

Проєкт реалізовується Міжнародним Торговельним Центром "Підвищення економічної стійкості громад, що постраждали під час війни", який фінансується урядом Японії.

Для участі у конкурсі можуть подаватися жінки віком від 18 років, що проживають у селах чи селищах України, потребують перенавчання або покращення професійних навичок.

Саме навчання розпочнеться у серпні. Обрати можна один із напрямів: графічний дизайн, ІТ проджект менеджмент, налаштування таргетованої реклами у Facebook та Instagram, SMM для бізнесу.

Зареєструватися можна за посиланням.

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