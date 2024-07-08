Ракетний удар по "Охматдиту": пацієнтів евакуйовують до інших лікарень, під завалами можуть бути діти

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Валерія Гуржий
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Пацієнтів з дитячої лікарні "Охматдит", куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Наразі, за його словами, до розбору завалів лікарні долучилося більше сотні рятувальників. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що російська атака прийшлася на корпус, де діти отримували діаліз. Також пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення.

Також керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба зазначив, що найбільше постраждало токсикологічне відділення лікарні, а під завалами лікарні можуть перебувати діти.

Фото: Богдан Кутєпов/УП, КМВА

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Опубліковано: 08 липня 2024
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