Боул-салати та боул-пасти: на Сагайдачного відкрився новий заклад

У Києві на вулиці Петра Сагайдачного відкрився новий заклад Bowl House.

У меню закладу є великий вибір боул-салатів, соул-паст, сніданків, коктейлів, а також десертів.

Ціни: тар-тар з телятини – 379 гривень, баклажан з кремом-чізом – 189 гривень, боул-салат Брізе – 379 гривень, боул-салат Цезар – 299 гривень, паста-боул Карбонара – 319 гривень, яловичина у вершковому соусі – 289 гривень, місо суп з тунцем – 215 гривень, тост з лососем та авокадо – 349 гривень, кабачкові панкейки з лососем – 329 гривень, тірамісу фісташкове – 199 гривень, коктейль PornStar martini – 269 гривень, коктейль Whisky Sour – 259 гривень, Коктейль Old-Fashioned – 259 гривень, вино – від 150 гривень, сік – від 100 гривень.

Графік роботи: з 12:00 до 22:00

Де: вул. Петра Сагайдачного, 37

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Фото: Bowl House