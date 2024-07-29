На Львівщині створять шість нових туристичних маршрутів: що ще передбачено проєктом

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Валерія Гуржий
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На Львівщині створять шість нових туристичних маршрутів, що охоплюють територію п'яти громад Стрийського району.

Про це пише Твоє місто.

Йдеться про Новороздільську, Розвадівську, Тростянецьку, Миколаївську та Жидачівську громади. Так, 15 липня підписали Меморандум про спільну реалізацію проєкту "Мандри Роздільські: Мережа туристичних маршрутів субрегіоном Розділля", який організований організацією "Спадщина.UA".

Центральним об'єктом проєкту стане палац Лянцкоронських-Жевуських у Роздолі. Планується проведення наукових історичних та архітектурних досліджень з історії Роздолу, об'єктів культурної спадщини, палацу Лянцкоронських-Жевуських і прилеглого парку. Ці дослідження стануть основою для створення двох локальних туристичних маршрутів: "Палац Розділ" та "Розділ – Rozdól – Rozdil: місто на межі".

Крім того, плануються науково-дослідні експедиції субрегіоном Розділля з метою дослідження та виявлення нових об'єктів культурної та природної спадщини, формування єдиного реєстру та створення ще чотирьох нових туристичних маршрутів.

Архітектор, дослідник та краєзнавець Іван Щурко акцентував, що проєктом передбачено створення піших, вело- та автобусних маршрутів культурно-історичного, сакрального, ностальгійного, екологічного, рекреаційного та іншого регіонального туризму, пов'язаних з локальною історією, визначними особистостями та пам'ятками природи краю. Також планується формування мережі локальних гідів.

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Опубліковано: 29 липня 2024
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