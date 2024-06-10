5 українських сіл можуть потрапити до світового переліку "Кращі туристичні села"

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Валерія Гуржий
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Державне агентство розвитку туризму України подало до World Tourism Organization ООН Туризм пакет документів п’яти українських сіл, які можуть увійти до переліку "Кращі туристичні села" 2024 року.

Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

За одноголосною згодою членів комісії на одному з найпрестижніших туристичних конкурсів у світі Україну представлятимуть:

  • Високогірне селище Ворохта,
  • село Зелений Гай,
  • гірське селище-курорт Кваси,
  • старовинне село Олика
  • унікальне село Урич.

Крім того, за її словами, включення українських сіл до цієї світової мережі надасть можливість отримати менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів, що сприятиме розвитку сільського туризму.

Список сіл, визнаних таємною консультативною радою найкращими, буде оприлюднений наприкінці 2024 року на офіційних ресурсах UNWTO.

Фото: РБК-Україна, dacha.dp.ua, Karpaty.love, Наталка Чабанюк, Вікіпедія

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Опубліковано: 10 червня 2024
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