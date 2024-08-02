"Укрзалізниця" запускає дитячі купе: у якому поїзді та як купити квитки

"Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків на перший дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня з 8 серпня.

Про це повідомили у компанії,

Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі. У ньому встановили дитячі манежі, сповивальні столики у вбиральні і не тільки. Роботи з модернізації цього вагона тривали близько пів року. Він був спроєктований за ініціативи "Укрзалізниці" в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки уряду Бельгії.

За слова голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка, до кінця цього року планується запустити ще 7 таких вагонів.

Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок "Укрзалізниці", вартість квитка аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу в тому ж поїзді. Вагон має маркування "дитячий" у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні.

У компанії також нагадали, що діти до 5 років включно подорожують поїздами "Укрзалізниці" безкоштовно й не потребують окремого квитка.

Фото: "Укрзалізниця"