Біля Площі Українських Героїв відкрилося азійське бістро від Алекса Купера

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Валерія Гуржий
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Ресторатор Алекс Купер відкрив на Великій Васильківській біля Площі Українських Героїв азійське бістро Tachinomi.

Він розповідає, що пошук концепції тривав майже рік, а новий заклад відкрили у приміщення колишньої Adelle.

Ціни: сандо з куркою – 375 грн, зелений салат з авокадо – 310 грн, тачі-рол з лососем – 375 грн, номі боул з тунцем – 460 грн, том ям рамен – 430 грн, тайське каррі з креветками та рапанами – 560 грн, яєчна п'яна локшина з креветками – 360 грн, кокосовий торт – 195 грн, алкогольні коктейлі – від 230 грн, кава – від 65 грн, чай – від 90 грн.

Де: Велика Васильківська, 29

Графік роботи: щодня з 11:00 до 23:00

Фото: The Village Україна

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Опубліковано: 02 серпня 2024
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