Біля Площі Українських Героїв відкрилося азійське бістро від Алекса Купера

Ресторатор Алекс Купер відкрив на Великій Васильківській біля Площі Українських Героїв азійське бістро Tachinomi.

Він розповідає, що пошук концепції тривав майже рік, а новий заклад відкрили у приміщення колишньої Adelle.

Ціни: сандо з куркою – 375 грн, зелений салат з авокадо – 310 грн, тачі-рол з лососем – 375 грн, номі боул з тунцем – 460 грн, том ям рамен – 430 грн, тайське каррі з креветками та рапанами – 560 грн, яєчна п'яна локшина з креветками – 360 грн, кокосовий торт – 195 грн, алкогольні коктейлі – від 230 грн, кава – від 65 грн, чай – від 90 грн.

Де: Велика Васильківська, 29

Графік роботи: щодня з 11:00 до 23:00

Фото: The Village Україна