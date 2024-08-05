В Україні запустили проєкт по працевлаштуванню ветеранів та ветеранок на держслужбу: подробиці

Міністерство у справах ветеранів України запустило е-Карту вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів та ветеранок.

Новий сервіс доступний на веб-платформі е-Ветеран та є візуалізацією інформації про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні.

Метою сервісу є полегшити ветеранам та ветеранкам війни процес пошуку роботи та сприяти їхньому працевлаштуванню на державну службу. Користувачі можуть обрати для себе вакансії у різних регіонах країни, а також отримати детальну інформацію про функціональні обов'язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв'язку, перейшовши до вкладки "Таблиця".

Зазначається, що е-Карта вакансій держслужби — лише перший етап в системі працевлаштування. Протягом найближчих декількох місяців планується запустити додатковий цифровий продукт з пошуку робочих місць у бізнесі.

На момент запуску на е-Карті розміщено 170 вакансії, з них 92 – на державній службі, 37 — в органах місцевого самоврядування, 41 – у військових адміністраціях. Вакансії оновлюються в реальному часі, щоденно, забезпечуючи актуальність інформації.

Фото: Unsplash\Andrew Neel