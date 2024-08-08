На Михайлівській площі відкрилася експозиція "Алея незламних міст": фото

На Михайлівській площі в Києві відкрилася експозиція "Алея незламних міст", яка являє собою п’ятдесят колон, кожна з яких присвячена українському місту, що постраждало від нападів агресора.

Про це повідомляє "Укрінформ".

П’єдестали колон обрамлені уламками ракет, що влучили в оселі, а насічки на них символізують кількість ракет, що атакували кожне з міст. За задумом, виставка символізує стійкість українських міст, які є мішенню російських ракетних атак.

За словами організатора, очільника ГО "Добробат" Дмитра Іванова, експозиція на Михайлівській площі є безстроковою. Організація має у планах повезти її до інших міст України, які представлені на "Алеї незламних міст", а також показати за кордоном - у містах-побратимах, які надають підтримку постраждалим від війни з росією містам України.

Для цього "Добробат" збирається сертифікувати свою експозицію.

Фото: Укрінформ