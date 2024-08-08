Міноборони запустило застосунок Армія+, який прибере зайву бюрократію в армії

Міноборони запустило застосунок Армія+, який спростить життя військових, прибере зайву бюрократію та тонни паперів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У першій версії застосунку доступні 11 видів рапортів та Армія ID — це унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис. А ще в застосунку будуть опитування — так держава зможе оперативно дізнатися думку наших захисників і захисниць з будь-якого питання.

Фото: Федоров