Київська броварня Underwood відкрила бутік недалеко від Золотих воріт
На вулиці Олександра Кониського, 2 київська броварня Underwood відкрила магазин у форматі Drinks Boutique.
Тут можна знайти весь весь асортимент напоїв бренду – крафтове пиво, лимонади, CBD-напої, подарункові набори та мерч. Також у бутіку нині базується інтернет-магазин бренду, тому замовлення відправлятимуть поштою щодня.
Фото: Underwood, The Village Україна
Опубліковано: 09 серпня 2024
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