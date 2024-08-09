Київська броварня Underwood відкрила бутік недалеко від Золотих воріт

На вулиці Олександра Кониського, 2 київська броварня Underwood відкрила магазин у форматі Drinks Boutique.

Тут можна знайти весь весь асортимент напоїв бренду – крафтове пиво, лимонади, CBD-напої, подарункові набори та мерч. Також у бутіку нині базується інтернет-магазин бренду, тому замовлення відправлятимуть поштою щодня.

Фото: Underwood, The Village Україна