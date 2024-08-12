Вітрини київського ЦУМу визнали найкращими на міжнародному конкурсі. Їх оформили Сестри Фельдман

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Валерія Гуржий
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Весняні вітрини "Сестри Фельдман х ЦУМ Київ" (2023) визнали кращим проєктом року на 31-му щорічному міжнародному конкурсі International Visual Competition 2024.

Про це повідомили у ЦУМ.

Вітрини ЦУМу отримали нагороду від американського видання у номінації несвяткові вітрини, а осінній арт-сезон "Українська земля" отримав заохочувальну премію Honorable mention. Конкурс організований впливовим профільним виданням Visual Merchandising + Store Design (VMSD).

Цього року судді конкурсу оцінили інноваційний підхід у створенні дизайнерського оформлення вітрин та поп-апів ЦУМу. На кожній вітрині були розміщені величезні квіти, деякі близько 4 метрів заввишки. Зовнішні та внутрішні елементи були навмисно тактильними та динамічними, і цей мотив продовжився і всередині універмагу.

Фото: ЦУМ, Дмитрій Бадагос

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Опубліковано: 12 серпня 2024
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