Фасад караїмської кенаси у Криму потребує ремонту після того, як його "відреставрували" росіяни

У тимчасово окупованому Сімферополі активісти під час моніторингу стану культурних установ виявили, що фасад караїмської кенаси знову потребує ремонту після того, як у травні 2023 року її відкрили росіяни після "реставрації".

Про це повідомляє "Голос Криму".

"Реконструкція" інтер’єру та "ремонт" фасаду кенаси відбулися ще у 2017 році, а у 2022 році після завершення "реставраційних робіт", було "створено історичний вигляд" інтер’єру будівлі та проведено "благоустрій" території. При цьому окупанти запевняють, що "руйнування не стосуються конструктивної частини будівлі, а ситуація перебуває під контролем "міністерства культури республіки Крим".

Караїмська кенаса в Сімферополі була побудована у 1896 році. У 1930 році в її будівлі було організовано караїмський клуб, що проіснував майже три роки, після чого храмову споруду перебудували, частково позбавивши культового декору. З 1936 року в будівлі кенаси розташовувалася редакція радіомовлення Кримського телерадіоцентру, з перервою на роки німецької окупації Криму під час ІІ світової війни (1941–1944).

Після відновлення незалежності України місцева караїмська релігійна громада домагалася повернення молитовного будинку, в якому розташовувалася ДТРК "Крим". 7 жовтня 2012 року на третьому поверсі будівлі, переданому громаді, відбувся перший за понад 80 років молебень. Наступного року редакція радіомовлення ДТРК "Крим" залишила історичну споруду кенаси.

У 2014 році створена російськими окупантами "рада міністрів республіки Крим" своїм "розпорядженням" передала будівлю кенаси сімферопольській караїмській релігійній громаді "Чолпан". Восени того ж року парафіяни відремонтували один з кабінетів на першому поверсі споруди для богослужінь.

У 2018 році розпочалася "реставрація", яка обійшлася у 130 мільйонів рублів (близько 65 млн гривень), але не було відновлено дві бані на даху та шестикінечну зірку на фронтоні. Автентичні дерев’яні різьблені двері було замінено на нові, а з фасаду було демонтовано оригінальні віконні ґрати.

Фото: Голос Криму