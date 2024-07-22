У Криму росіяни демонтували останню українську церкву

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Валерія Гуржий
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21 липня в Євпаторії окупаційна міська влада розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України, що була останньою українською церквою на півострові.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

З храму вже зняли купол та розібрали верхню частину церкви. Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент звернувся до Верховної Ради України та до міжнародної спільноти з вимогою негайної реакції на спробу знищення присутності українського етносу на півострові, а також попросив президента винести це питання на РНБО.

Додається, що останнє служіння українських священників в Криму було в 2023 році.

Фото: Андрій Цаплієнко

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Опубліковано: 22 липня 2024
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