На Київщині відкрили два ветеранські хаби: які послуги там є

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Ірина Маймур
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На Київщині відкрили два ветеранські хаби.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, хаб має бути простором, куди ветеран та його родина можуть прийти та точно отримати необхідну допомогу за принципом “єдиного вікна”.

Захисники та члени їхніх родин зможуть отримати:

  • юридичні консультації;
  • психологічна допомога;
  • сприяння у зарахуванні дітей до навчальних закладів;
  • допомога в оздоровленні та реабілітації;
  • інформаційний супровід з подальшим запровадженням посади фахівця з супроводу ветерана;
  • можливість навчатися та здобути нову професію;
  • реалізація підприємницьких проєктів.

“Перелік будемо постійно розширювати, зважаючи на конкретні запити від ветеранів. Згодом облаштуємо тут спортзали та зони відпочинку”, – зазначив Руслан Кравченко.

Незабаром такі хаби відкриють в Ірпені та Білій Церкві.

Фото: Руслан Кравченко

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Опубліковано: 23 серпня 2024
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