У Бородянці відновили дитячий садочок, який пошкодили росіяни авіабомбами: фото

У Бородянці відновили дитячий садочок "Піноккіо", який до повномасштабної війни відвідували 132 дитини.

Про це повідомили у КОВА.

Під час російських атак в підвалі закладу переховувалися місцеві мешканці. 1 березня 2022 року уламками авіабомби пошкоджено фасад будівлі, вибуховою хвилею було вибито вікна, двері, зруйновано міжкімнатні перегородки, знищено майно.

Відновлювати садочок почали у травні 2023 року.

Фото: КОВА