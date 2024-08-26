У Бородянці відновили дитячий садочок, який пошкодили росіяни авіабомбами: фото

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Валерія Гуржий
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У Бородянці відновили дитячий садочок "Піноккіо", який до повномасштабної війни відвідували 132 дитини.

Про це повідомили у КОВА.

Під час російських атак в підвалі закладу переховувалися місцеві мешканці. 1 березня 2022 року уламками авіабомби пошкоджено фасад будівлі, вибуховою хвилею було вибито вікна, двері, зруйновано міжкімнатні перегородки, знищено майно.

Відновлювати садочок почали у травні 2023 року.

Фото: КОВА

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Опубліковано: 26 серпня 2024
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