За чотири дні прокату українська стрічка "Конотопська відьма" зібрала майже 12 млн гривень
За перші 4 дні прокату український фільм "Конотопська Відьма" зібрала 11 960 941 грн бокс-офісу.
Про це повідомили у Film.ua.
За цей час було продано 72 657 квитків.
Про що фільм:
Прадавня відьма з Конотопу, закохавшись у звичайного хлопця, давно зреклася своїх відьомських сил, але після того, як із початком війни російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує жахливі та криваві кари на голови та інші частини тіл убивць її нареченого.
Опубліковано: 29 серпня 2024
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