У Німеччині вийшла друком книга українського фотографа "Обличчя війни"

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Валерія Гуржий
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Книга українського фотографа Олександра Чекменьова Faces of War (Обличчя війни) вийшла друком у Німеччині.

Про це повідомляє видання Kerber.

Видання містить дві частини. Перша створена для The New York Times Magazine серію фото "Жителі Києва", а друга – це цикл з 53 портретів цивільних, що пережили окупацію.

У своїй книзі Олександр Чекменьов зосереджується на житті українського народу та долі окремих його представників під час повномасштабної війни. Він зображує людей, які переживають війну: як триває повсякденне життя, як працюють у імпровізованих їдальнях, як шукають притулку під час масованих атак у метро або як активно намагаються допомогти своїм близьким.

Своїх героїв митець фотографує у темряві, освітлючи лише їх обличчя і руки ліхтариком.

"Для мене люди завжди на першому місці. Країна складається з людей, і я хочу зробити кожного з них видимими та вшанувати їх своїми фотографіями", – каже Олександр Чекменьов.

Олександр Чекменьов документує життя в Україні з 1990-х років. Його роботи були представлені в New York Times, TIME Magazine, The Guardian та багатьох інших міжнародних газетах і журналах.

Фото: Kerber

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Опубліковано: 29 серпня 2024
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