На Львівщині запрацювала вітрова електростанція потужністю майже 60 МВт

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Ірина Маймур
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На Львівщині запрацювала вітрова електростанція потужністю майже 60 МВт

Вона здатна повністю заживити невелике місто, пише Економічна правда.

Це спільний проєкт української компанії "Екооптіма" та чеської MND. Загалом він коштував 61,5 мільйона євро.

Будівництво розпочалося у вересні 2021 року. Повномасштабне російське вторгнення затримало спорудження. Однак інвестори вирішили продовжити будівництво, попри значні ускладнення.

Спочатку потужність Орівської ВЕС планували на 55 МВт, але завдяки подальшому вдосконаленню технології було додано ще 4 МВт. Це означає, що станція вироблятиме майже 160 ГВт-год електроенергії на рік. Це покриє споживання понад 45 000 домогосподарств, тобто близько 115 000 людей.

Фото: Економічна правда

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Опубліковано: 03 вересня 2024
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