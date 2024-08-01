На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію
На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію, яка оснащена турбіною потужністю 4,8 мВт та здатна забезпечити електроенергією 3 тисячі будинків.
Про це повідомили "Енергетики Закарпаття".
Повідомляється, що вітрова електростанція працює у тестовому режимі з потужністю 1,8 мВт. Станом на 31 липня завдяки її роботі вже вдалося виробити 98 тисяч кВт/год електроенергії.
Опубліковано: 01 серпня 2024
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