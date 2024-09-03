В Україні відкрили перший підземний шпиталь для військових: як він виглядає

В Україні відкрили перший підземний шпиталь для військових.

Про це повідомили в Міноборони.

Шпиталь – частина великого проєкту, який реалізує Міністерство оборони разом із Медичними силами "Схід". У його межах хочуть збудувати понад двадцять таких підземних пунктів для стабілізації поранених.

Шпиталь побудований на базі шести збільшених сталевих бункерів, кожен з яких має довжину 7,6 метра та діаметр 2,5 метра. Там встановлені системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела живлення.

Для додаткового захисту стабілізаційний пункт оснащений системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Підземний госпіталь складається з двох повноцінних операційних блоків, двох реанімаційних блоків, робочого приміщення та модуля відпочинку для медичного персоналу. Він оснащений сучасним медичним обладнанням, включаючи кисневі концентратори, апарати ШВЛ, кардіомонітори та дефібрилятори.

“Тут є можливість надавати медичну допомогу понад 100 пацієнтам щодоби, рятуючи сотні життів українських військових. Сподіваюся, що кількість таких об’єктів буде зростати”, — зазначив виконуючий обов'язки командира Медичних сил “Схід” Роман Кузєв.

У госпіталі є можливість не лише стабілізувати поранених, а й проводити одночасно до чотирьох операцій.

Концепція організації простору та технічного наповнення розробили і спроєктували медики Медичних сил “Схід”. Комплектованість відповідає рівню польових шпиталів другого ешелону (Role/Echelon 2) згідно зі стандартами НАТО, повідомила група “Метінвест”, яка і створила шпиталь. Загальна сума інвестицій в побудову та комплектацію склала понад 20 млн грн.

Фото: Міноборони; “Метінвест”