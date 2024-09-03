В “Укрзалізниці” створили мапу безбар’єрності українських вокзалів

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Ірина Маймур
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“Укрзалізниця” і громадська організація “ЛУН Місто” створили мапу безбар’єрності українських вокзалів.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

На мапі можна перевірити доступність локацій на вокзалі, а завдяки 3D-моделям — роздивитися вхід, відповідну інфраструктуру та колії заздалегідь, щоб вибрати зручні варіанти маршруту.

На інтерактивній мапі вже можна знайти інформацію про 12 вокзалів України — у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Сумах, Івано-Франківську, Полтаві, Запоріжжі, Ужгороді, Рівному та Вінниці. Міста будуть додаватись.

Знайти мапу можна за посиланням або в застосунку УЗ.

Фото: скриншот мапи

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Опубліковано: 03 вересня 2024
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