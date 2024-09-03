В “Укрзалізниці” створили мапу безбар’єрності українських вокзалів
“Укрзалізниця” і громадська організація “ЛУН Місто” створили мапу безбар’єрності українських вокзалів.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
На мапі можна перевірити доступність локацій на вокзалі, а завдяки 3D-моделям — роздивитися вхід, відповідну інфраструктуру та колії заздалегідь, щоб вибрати зручні варіанти маршруту.
На інтерактивній мапі вже можна знайти інформацію про 12 вокзалів України — у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Сумах, Івано-Франківську, Полтаві, Запоріжжі, Ужгороді, Рівному та Вінниці. Міста будуть додаватись.
Знайти мапу можна за посиланням або в застосунку УЗ.
Фото: скриншот мапи
Опубліковано: 03 вересня 2024
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