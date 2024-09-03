Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" став найкасовішим документальним фільмом в Україні

За три тижні прокату стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" зібрала 10 635 455 гривень бокс-офісу.

Про це повідомили у Film.ua.

За цей час на фільм продали 68 058 квитків, внаслідок чого стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні.

Стрічка показує історію першої української попзірки — Назарія Яремчука. А також, його перемогу на конкурсі “Пісня-71” з “Червоною рутою”, загибель Володимира Івасюка, гастролі континентами, виступи в Чорнобилі.

Ініціаторкою фільму була донька Назарія — Марія Яремчук. Виробництвом займався продакшн Knife! Films на чолі з продюсером Максимом Сердюком та режисером Артемом Григоряном. Автори картини зібрали спогади про Назарія Яремчука, унікальні архівні матеріали, його щоденники та листи, ексклюзивні хроніки.