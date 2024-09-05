ДТЕК закликає українців вимикати електроприлади з розеток під час відключень

1281
Валерія Гуржий
share share

Побутова техніка клієнтів та обладнення на підстанціях псуються під час ввімкнення світла після стабілізаційних відключень.

Про це повідомили ДТЕК.

У компанії пояснюють, що коли світло повертається у будинки, уся побутова техніка, що лишилась підключеною до розеток, починає споживати електроенергію. На долю секунди надмірне навантаження досягає критичної межі, і тоді електрообладнання починає горіти.

Також у компанії показують відео, як бригада приїхали міняти рубильник після такого випадку.

"Під час стабілізаційних відключень ліпше вимикати прилади вдома і потім вмикати їх по черзі. Це теж трішки допоможе нашій енергосистемі" ,– додали у ДТЕК.

До того ж, нехтування цієї рекомендації може спровокувати й псування домашньої побутової техніки через стрибки напруги.

А ви вимикаєте електроприлади з розеток?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 вересня 2024
share share
На вулицях Києва з'явилися шкільні парти з унікальними ілюстраціями: з якою метою На вулицях Києва з'явилися шкільні парти з унікальними ілюстраціями: з якою метою Документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" вийде на Netflix Документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" вийде на Netflix У Центрі протидії дезінформації спронозували ситуацію з відключенням світла взимку для українців У Центрі протидії дезінформації спронозували ситуацію з відключенням світла взимку для українців Центр протезування і реабілітації Superhumans відкриють на Дніпропетровщині Центр протезування і реабілітації Superhumans відкриють на Дніпропетровщині
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.