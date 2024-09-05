На вулицях Києва з'явилися шкільні парти з унікальними ілюстраціями: з якою метою

На вулицях Києва з’явилися шкільні парти із закликом донатити на укриття для школярів у селах в рамках ініціативи "Захисток: Безпечна освіта".

Про це повідомили у KSE Foundation.

Кожна парта має унікальну ілюстрацію, яку створив український художник Олесь Дерега.

Зазначається, що для проєкту обрали парти, адже вони є одним з найвпізнаваніших шкільних способів заявити про себе: щось потрібно — пишеш ручкою на парті. Станом на зараз вартість облаштування місця для однієї дитини в укритті складає 150 доларів. До кампанії “Захисток: Безпечна освіта” для обладнання укриттів у сільських школах вже долучилися група компаній Dragon Capital, Raiffeisen Bank Aval, Видавництво Старого Лева та Укрпошта.

"Захисток: Безпечна освіта” — це започаткова у 2022 році ініціатива KSE Foundation, спрямована на облаштування укриттів у навчальних закладах. Вони вже обладнали 91 укриття у 13 областях України – 35 000 дітей повернулись за парти. Новий етап фокусується на обладнанні укриттів у селах – тобто там, де зафіксовані найбільші освітні втрати, а дистанційна освіта має особливі перешкоди. Ініціатива вже має 250 заявок на облаштування захистків від шкіл у сільській місцевості.

Підтримати проєкт можна за посиланням.

Фото: KSE Foundation