На вулицях Києва з'явилися шкільні парти з унікальними ілюстраціями: з якою метою

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Валерія Гуржий
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На вулицях Києва з’явилися шкільні парти із закликом донатити на укриття для школярів у селах в рамках ініціативи "Захисток: Безпечна освіта".

Про це повідомили у KSE Foundation.

Кожна парта має унікальну ілюстрацію, яку створив український художник Олесь Дерега.

Зазначається, що для проєкту обрали парти, адже вони є одним з найвпізнаваніших шкільних способів заявити про себе: щось потрібно — пишеш ручкою на парті. Станом на зараз вартість облаштування місця для однієї дитини в укритті складає 150 доларів. До кампанії “Захисток: Безпечна освіта” для обладнання укриттів у сільських школах вже долучилися група компаній Dragon Capital, Raiffeisen Bank Aval, Видавництво Старого Лева та Укрпошта.

"Захисток: Безпечна освіта” — це започаткова у 2022 році ініціатива KSE Foundation, спрямована на облаштування укриттів у навчальних закладах. Вони вже обладнали 91 укриття у 13 областях України – 35 000 дітей повернулись за парти. Новий етап фокусується на обладнанні укриттів у селах – тобто там, де зафіксовані найбільші освітні втрати, а дистанційна освіта має особливі перешкоди. Ініціатива вже має 250 заявок на облаштування захистків від шкіл у сільській місцевості.

Підтримати проєкт можна за посиланням.

Фото: KSE Foundation

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Опубліковано: 05 вересня 2024
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