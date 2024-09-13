На Басейній відкривається паб “Хвиля” від Nunu і This is Pivbar.

Заклад запрацює 13 вересня, пише The Village Україна.

Там пропонують великий асортимент пива: регіональне (60 грн), українське крафтове (90 грн) та імпортне (120 грн). Крім пива, тут можна замовити різноманітні снеки, закуски, салати, бургери та гарячі страви.

Фішкою закладу є перший київський регіональний сорт пива — “Київська Хвиля Pilsner”, створений за унікальним рецептом. Це пиво можна скуштувати не тільки у “Хвилі”, але й у інших точках цієї мережі. Незабаром очікується поява нових сортів власного виробництва.

Також у закладі можна переглядати спортивні події на великих екранах, а на вихідних насолоджуватися живими виступами рок-гуртів.

Ціни: пательня з курячими крильцями — 230 грн, cтріпси зі свинини барбекю — 170 грн, бургер “Смеш Чізбургер” — 220 грн, хрумкі свині ребра — 200 грн, салат з курячим шніцелем — 180 грн, пиво Київська Хвиля Pilsner — 60 грн/400 мл, пиво Клепка Milk Stout — 90 грн/400 мл

Адреса: вул. Басейна, 15

Режим роботи: щодня 11:00-23:00

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Фото: Posteat; The Village Україна