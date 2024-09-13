У Львові біля пам'ятки архітектури зводять самобуд, який "заліз" у паркову зону
У Львові на вулиці Парковій власник пам'ятки архітектури зводить біля неї трьохповерховий самобуд та вийшов за межі своєї ділянки на паркову зону.
Про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.
За його словами, жодного дозволу на будівництво чи реконструкцію від міста чи ДІАМу, адже будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення, власник не має. До того ж він вийшов за межі своєї ділянки на територію природо-заповідного фонду Стрийського парку.
Зубач наголошує, що історія не нова, і три роки тому він писав про самочинні будівельні роботи на Парковій, 9. Тоді міська інспекція ДАБК зверталась і до прокуратури, і в столичний держархбудконтроль, але роботи продовжилися.
"Тепер показує лист від Мінкульту, який дозволив йому будувати таку собі підпірну стінку на три поверхи. На кого таке пояснення розраховане?Дуже сподіваюсь, що принаймні зараз і ДІАМ, і Мінкульт відреагують на цю ситуацію. І столичні інспектори бодай на третій рік таки доїдуть до Львова з перевіркою. Бо це вже переходить всілякі межі", – додав Зубач.