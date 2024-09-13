У Львові біля пам'ятки архітектури зводять самобуд, який "заліз" у паркову зону

101
Валерія Гуржий
share share

У Львові на вулиці Парковій власник пам'ятки архітектури зводить біля неї трьохповерховий самобуд та вийшов за межі своєї ділянки на паркову зону.

Про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

За його словами, жодного дозволу на будівництво чи реконструкцію від міста чи ДІАМу, адже будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення, власник не має. До того ж він вийшов за межі своєї ділянки на територію природо-заповідного фонду Стрийського парку.

Зубач наголошує, що історія не нова, і три роки тому він писав про самочинні будівельні роботи на Парковій, 9. Тоді міська інспекція ДАБК зверталась і до прокуратури, і в столичний держархбудконтроль, але роботи продовжилися.

"Тепер показує лист від Мінкульту, який дозволив йому будувати таку собі підпірну стінку на три поверхи. На кого таке пояснення розраховане?Дуже сподіваюсь, що принаймні зараз і ДІАМ, і Мінкульт відреагують на цю ситуацію. І столичні інспектори бодай на третій рік таки доїдуть до Львова з перевіркою. Бо це вже переходить всілякі межі", – додав Зубач.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 вересня 2024
share share
На Бессарабській площі відкрився ресторан авторської кухні: що є у меню На Бессарабській площі відкрився ресторан авторської кухні: що є у меню На ДВРЗ замість плит на трамвайних коліях поклали газон: що не так На ДВРЗ замість плит на трамвайних коліях поклали газон: що не так У Запоріжжі дружина військового відкрила першу публічну пральню У Запоріжжі дружина військового відкрила першу публічну пральню На Басейній відкривається паб “Хвиля” від Nunu і This is Pivbar На Басейній відкривається паб “Хвиля” від Nunu і This is Pivbar
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.