У Львові біля пам'ятки архітектури зводять самобуд, який "заліз" у паркову зону

У Львові на вулиці Парковій власник пам'ятки архітектури зводить біля неї трьохповерховий самобуд та вийшов за межі своєї ділянки на паркову зону.

Про це повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

За його словами, жодного дозволу на будівництво чи реконструкцію від міста чи ДІАМу, адже будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення, власник не має. До того ж він вийшов за межі своєї ділянки на територію природо-заповідного фонду Стрийського парку.

Зубач наголошує, що історія не нова, і три роки тому він писав про самочинні будівельні роботи на Парковій, 9. Тоді міська інспекція ДАБК зверталась і до прокуратури, і в столичний держархбудконтроль, але роботи продовжилися.