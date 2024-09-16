На Київщині на місці старовинного городища-пам'ятки, якому більше 3500 років, почали будувати котеджі

Біля села Іванковичі в Обухівському районі на Київщині є Велике Ходосівське городище – одне з трьох городищ-гігантів лісостепу України, пам'ятка археології національного значення та лежить до ранньої залізної доби. Біля нього розпочалося будывництво котеджів.

Про це повідомили у КЕКЦ.

Вал городища має вигляд підкови розмірами 4,5 на 3,0 км, довжину 10-12 км та висоту до 8 м. У деяких місцях під ним ще видно рів, що заплив землею. Площа, оточена валом — близько 1-2 тисяч гектар. У часи Київської Русі вал городища був вбудований у систему останнього рубежа оборони перед Києвом. А вік городища сягає близько 3500 років. Також до села Іванковичі як частина городища іде високий вал площею 8,1 гектар та висотою близько 4 метрів. На ньому також росте червонокнижна рослина – ковила волосиста.

Нещодавно поруч із північною частиною валу розпочали будівництво котеджів, майданчик обнесли парканом. Поруч із парканом стали прокладати дорогу, і її вирішили розширити за рахунок валу, з якого зрізали близько чверті схилу. Що є грубим порушенням Закону України "Про охорону культурної спадщини".

"У той час як російські окупанти знищують пам'ятники природі та культурі України, в самій Україні знаходяться свої негідники, які також знищують її природну та культурну спадщину", – зазаначили в організації.

Там також стверджують, що Феодосіївська сільська рада вже 4 роки гальмує створення заказника для охорони валу. З клопотанням створити тут заказник у раду з 2020 року зверталися Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ), голова Екологічної комісії Київської облради Роман Титикало, Департамент екології Київської ОДА і все марно.

"Швидше за все керівництво Феодосіївської ОТГ у сговорі з будівельниками-вандалами, і саме Феодосіївська сільрада скоріше всього погоджувала будівництво котеджів та незаконне розширення дороги за рахунок валу", – додали в організації.

З цього приводу вже звернулися до Генеральної прокуратури з проханням провести розслідування та притягнути винних у знищенні пам'ятки культури до кримінальної відповідальності.

Фото: КЕКЦ