У Торонто відкрили попап-магазин із крафтовими виробами українських митців
У Торонто відкрили попап-магазин із крафтовими виробами українських митців.
Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.
“Я з гордістю оголошую, що Генеральне консульство України в Торонто разом із Nazovni.online сприяло відкриттю українського поп-ап магазину — унікального проєкту, в якому представлені роботи понад 50 українських митців”, — повідомив Ніколенко.
У крамниці можна придбати український одяг, ювелірні вироби, товари ручного виробництва, подарунки, вишивку й декор.
Відкриття попап-магазину відбулося разом із найбільшим українським фестивалем в Північній Америці — BWV Toronto Ukrainian Festival. Очікують, що цей фестиваль відвідає близько мільйона людей.
Крамниця працюватиме до 25 грудня 2024 року за адресою 2397 Bloor Street West.
Фото: Олег Ніколенко