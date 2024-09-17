У Торонто відкрили попап-магазин із крафтовими виробами українських митців.

Про це повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

“Я з гордістю оголошую, що Генеральне консульство України в Торонто разом із Nazovni.online сприяло відкриттю українського поп-ап магазину — унікального проєкту, в якому представлені роботи понад 50 українських митців”, — повідомив Ніколенко.

У крамниці можна придбати український одяг, ювелірні вироби, товари ручного виробництва, подарунки, вишивку й декор.

Відкриття попап-магазину відбулося разом із найбільшим українським фестивалем в Північній Америці — BWV Toronto Ukrainian Festival. Очікують, що цей фестиваль відвідає близько мільйона людей.

Крамниця працюватиме до 25 грудня 2024 року за адресою 2397 Bloor Street West.

Фото: Олег Ніколенко