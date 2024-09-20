На ВДНГ встановили інтерактивну телефону будку з історіями тих, хто виріс в інтернатах

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Валерія Гуржий
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На ВДНГ у Києві встановили інтерактивну інсталяцію — телефонну будку у рамках інформаційної кампанії "Заглушені голоси", яка спрямована на популяризацію усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування. Тут можна прослухати історії 9 учасників проєкту, які були вихованцями інтернатів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Учасник проєкту Тарас, який виріс в інтернаті каже, що назва "Заглушені голоси" дуже влучна.

"Багато хто боїться говорити. Боїться говорити про те, що відбувається там, що відбувається неодноразово, а роками. Попри те, що минають роки, приходять перевірки. Але перевірка прийде, подивиться, все добре, ми всі в гарному одязі. Перевірка йде, і ми одягаємось у звичайний одяг і все повертається до звичайного життя", — згадує про свій досвід життя в інтернаті Тарас.

Послухати історію Тараса та ще восьми учасників проєкту усі охочі можуть в інтерактивній телефонній будці. Для цього потрібно зняти слухавку і натиснути на одну з дев'яти цифр на клавіатурі. Окрема цифра — це окрема історія про досвід дитинства без сімʼї.

У такий спосіб організатори вирішили достукатися до українців і донести, що інтернат не може замінити родину. Також порушили й болючу тему повернення дітей прийомними батьками назад до інтернату.

Інтерактивна будка, де люди зможуть послухати історії колишніх вихованців інтернатних закладів, можна послухати біля 4 павільйону на території ВДНГ. Будка експонуватиметься до 22 вересня.

Фото: "Суспільне"

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Опубліковано: 20 вересня 2024
ВДНГ інсталяція
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